Lino Banfi all'AdnKronos: "Vado spesso da Padre Pio, ma a San Giovanni Rotondo c'è tanta esasperazione"

In merito alla decisione del Papa di inviare il commissario Antoine Herouard, vescovo ausiliare di Lille, a Lourdes per la cura dei pellegrini e monitorarne la gestione e l'aspetto finanziario del santuario, una sorta di commissariamento, Lino Banfi all'AdnKronos si dice d'accordo con la scelta di Bergoglio: "Posso capire tutto, ma non l'esagerazione. Ci può essere spiritualità se c'è una buona e corretta organizzazione nei santuari, se qualcuno se ne approfitta, inveve, non credo possa esserci".

L'attore pugliese, dal 22 gennaio scorso membro della commissione italiana all'Unesco, ha detto anche di preferire Pietrelcina a San Giovanni Rotondo perché, ha sottolineato, "io che vado spesso a San Giovanni Rotondo da Padre Pio vedo che anche lì c'è tanta esasperazione. Infatti preferisco alloggiare a Pietrelcina"