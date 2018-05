Un lightscape nella stretta di Ciacianella: l'opera di Romano Baratta illumina la strada più stretta del mondo

Nella suggestiva Stretta di Ciacianella nel centro storico di Lucera, questo anno Street Sound, ha inaugurato con Change. Ciacianella’s Story di Romano Baratta, un lightscape che ha illuminato la strada più stretta del mondo. Un’opera urbana dove la luce ha dialogato con l’architettura, le pietre, la storia e le leggende che avvolgono questo angolo di città.

Storia, cultura e tradizione alla base dell'intervento per dar la giusta importanza ad uno dei luoghi più intriganti di Lucera. Un lightscape capace di far emergere l’identità di questo luogo e una storia che pochi conoscono. La strada più stretta del mondo è avvolta da racconti, storie e atmosfere che sono andate perse e che sono anche sconosciute agli stessi abitanti di Lucera.

CHANGE è un progetto di light art che modifica il paesaggio visivo urbano, comunica e fa emergere gli elementi basilari di un angolo centrale nella vita passata della città. Il punto focale dell’intervento è il nome stesso del Vico: Stretta di Ciacianella. La domanda è scontata: Chi è Ciacianella? Perché è rimasta nella memoria cittadina il suo soprannome? Ciacianella era un cantiniere che qualche secolo fa amava intrattenere i suoi clienti con chiacchiere, pettegolezzi e piaceva circondarsi di viveur con cui stare e passare il tempo. Perché quindi il soprannome Ciacianella? La sua origine è da rifarsi al termine latino “iacere”, poi a “iaciare” fino ad arrivare a “ciaciare” da cui Ciacianella, ovvero, colui che ciacia. Colui che parla, chiacchiera ma anche colui che fa godere e piace godere e giacere nella goduria. Il vino, il prodotto tipico di Lucera, è, dopotutto, sorgente di piaceri e di chiacchiere.

Il rosso del vino è il colore assunto per caratterizzare questo lintervento di light art. La stretta è stata investita totalmente da una intensa luce rossa. Un varco, una porta verso il vino, verso l’antica cantina. Il varco per la conoscenza di una storia andata perduta. Il varco per un cambiamento per chi lo oltrepassa. Un bagno, quindi, di luce rossa alla quale sottoporsi per ricevere un battesimo di cambiamento: vedere differentemente la propria storia, quella cittadina e dei proprio monumenti e luoghi del cuore. Vederli con occhi nuovi e attenti.

L’installazione era composta da tre scritte. Una didascalica, che introduceva il visitatore ad immergersi nell’ambiente che una volta contraddistingueva la stretta, ovvero la Cantina. Le altre due scritte invece rendevano visibile l’origine delle parole Ciacianella e Lucera.



IACERE > IACIARE > CIACIARE > CIACIANELLA LUX > LUXERI > LUXERA > LUCERA

CHANGE è, quindi, un racconto storico mediante la luce, nella città della luce, dove la narrazione viene vissuta attraverso le sensazioni che sprigiona il lightscape nonché attraverso la lettura delle scritte, le atmosfere e le emozioni che avvolgono l’interno intervento urbano.

Un intervento che ci ha fatto tornare dietro nel tempo alla scoperta di momenti vissuti.

Un’opera urbana dall’impatto teatrale che vuole far cambiare l’approccio alla città e alle persone, attraversando un semplice varco stretto. Attraversando la stretta illuminata.

