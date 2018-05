Sulla pizza c'è Giusy Ferreri: la creazione di Vincenzo D'Apote per la Festa di San Primiano

La pizza "dedicata" è pronta. Non resta che assaggiarla. Dopo quella ispirata al viso di Anna Tatangelo nel 2016, e Bianca Atzei nel 2017, per l'edizione 2018 della Festa di San Primiano, a Lesina, c'è grande curiosità per la pizza da consegnare a Giusy Ferreri, che il 16 maggio si esibirà in concerto per la festa del centro lagunare. L'autore della "creazione" enogastronomica è sempre lui: Vincenzo D'Apote, titolare del locale "La Cruna del Lago", a Lesina