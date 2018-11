Le Iene sbloccano il bus per i bimbi rom, ma l'assessore puntualizza: "Non è merito loro"

Non ci sta l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Foggia ad essere definita inerte rispetto alle problematiche che la riguardano, nel caso di specie l'attivazione del servizio scuolabus per i bambini rom del campo di Arpinova (servizio sblccato grazie all'intervento de Le Iene). "Non è stata affatto una conseguenza del clamore mediatico suscitato dalla trasmissione televisiva" prova a precisare.

"Basterebbe possedere un minimo di conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa per sapere che è impossibile confezionare un provvedimento come quello per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico in una notte, giacché l’intervista realizzata dall’inviata delle Iene è stata registrata nel tardo pomeriggio e la pubblicazione della determina dirigenziale è avvenuta la mattina seguente. Motivo per il quale scrivere, come in molti stanno facendo, che sarebbe stato l’intervento delle Iene a risolvere il problema significa veicolare una notizia falsa". E però è vero che, se anche così fosse, comunque l'atto è arrivato con estremo ritardo, a due mesi dall'inizio della scuola (come sempre per ciò che concerne questo servizio). Ma tant'è.

Erminia Roberto la spiega così: "L’Amministrazione comunale, e l’assessorato alle Politiche Sociali che ho il compito di guidare, erano al lavoro per recuperare le risorse economiche fondamentali per l’attivazione del servizio di trasporto ben prima della visita delle Iene, come dimostrano limpidamente le date inerenti l’inizio della procedura amministrativa. All’inviata del programma di Mediaset, del tutto a digiuno di cronaca amministrativa locale, il sindaco ha semplicemente provato a spiegare la condizioni di difficoltà finanziaria in cui versa il Comune e le ragioni per le quali il reperimento delle risorse risultava complicato. Tanto più con l’introduzione dell’armonizzazione contabile per i Comuni". Le famose risorse: se solo si cercassero con maggiore sollecitudine prima dell'inizio dell'anno scolastico!

Chiude Roberto: "Al consigliere comunale che ha sollecitato l’intervento della trasmissione televisiva (Vincenzo Rizzi, perchè non nominarlo? ndr), infine, vorrei far notare che per avere informazioni circa l’attività dell’assessorato alle Politiche Sociali basta chiedere. Se l’avesse fatto avrebbe scoperto, come già detto, che la procedura amministrativa per l’attivazione del servizio era già partita e che mancava pochissimo alla pubblicazione della relativa determinazione dirigenziale. A volte assumere un atteggiamento collaborativo, piuttosto che additare al pubblico ludibrio l’Amministrazione comunale, non è un segno di debolezza. Viceversa, è una dimostrazione di maturità istituzionale”.

Sarà. Intanto il servizio, subito dopo,è partito, come si evince dalla foto (ph. Francesco Paolo Gentile).