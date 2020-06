Invasione di coccinelle: avvistamenti anche in Capitanata, "fenomeno naturale dovuto alle condizioni climatiche"

Non solo nella Bat, letteralmente invasa, ma anche a Foggia e in provincia continuano da giorni gli avvistamenti di sciami di coccinelle. La Puglia osserva con stupore e meraviglia questo strano fenomeno. Dopo la città capoluogo, Bovino e Deliceto anche Marina di Lesina si è riempita dei coleotteri portafortuna.

"È un fenomeno naturale molto evidente in questo periodo anche in altre zone della Puglia, dovuto soprattutto alle particolari situazioni climatiche - spiega il naturalista Maurizio Marrese - trovano luoghi sicuri dove svernare e quando il tempo è ideale sciamano in massa".

Sono del tutto innocue e anzi, provvidenziali per l'agricoltura e in natura. "Si nutrono di afidi, i piccoli insetti parassiti delle piante", chiarisce Maurizio Marrese. E chissà che non siano di buon auspicio anche per l'estate pugliese post-lockdown.