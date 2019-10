Foggia non dimentica Mario, il 25enne morto in un terribile incidente stradale: l'aula di Agraria porterà il nome

L'Università di Foggia non dimentica il giovane Mario De Filippo, giovane dottore in Agraria deceduto lo scorso 21 giugno, a causa di un terribile incidente stradale alle porte di Foggia.

Mario De Filippo era un neo laureato del dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell’Università di Foggia, solo pochi mesi prima del triste evento, il 25enne aveva, infatti, conseguito l’ambita pergamena in Scienze e Tecnologie Agrarie. Mercoledì 30 ottobre, alle 16, il suo dipartimento lo ricorderà con l’intitolazione dell’Aula 5, sita al I piano del II plesso di via Napoli.

Alla commemorazione interverranno il prof. Maurizio Ricci, Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il prof. Pierpaolo Limone, Rettore eletto in carica dal prossimo 1° novembre e il prof. Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie. Con loro anche la prof.ssa Milena Sinigaglia, Direttore eletto del Dipartimento di Scienze Agrarie in carica dal prossimo 1° novembre, S.E. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, don Bruno D’Emilio, Cappellano dell’Università di Foggia e il prof. Maurizio Prosperi, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e relatore della tesi di laurea di Mario De Filippo dal titolo "Auto-imprenditorialità giovanile in agricoltura". Mario De Filippo avrebbe compiuto 26 anni il 12 ottobre 2019.