San Severo ricorda Mons. Bonicelli: intitolata un'area verde alla sua memoria

Su proposta e relazione dell’assessore alla Toponomastica, dottoressa Valentina Stocola, la giunta comunale, vista l’istanza assunta al protocollo generale del Comune di San Severo al nr. 19532 del 8.10.2018 tramite la quale l’avvocato Francesco Lozupone, in rappresentanza del Comitato per la denominazione di una strada cittadina a Mons. Cesare Bonicelli, ha presentato formalmente richiesta di intitolazione di un’area comunale in onore ed alla memoria di Mons. Silvio Cesare Bonicelli vescovo della Diocesi di San Severo dal 19 ottobre 1991 sino al gennaio 1997, ha deliberato l’intitolazione dell’area verde, ubicata a Nord dell’abitato nel P.E.E.P.B. tra Via Togliatti e Via Guido Dorso, intitolandola Larghetto Mons. Silvio Cesare Bonicelli (già Vescovo di San Severo dal 19 ottobre 1991 al 1° gennaio 1997).

La notizia è stata accolta con gioia da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di San Severo, ringraziando il comitato promotore che ha presentato l’istanza e la giunta comunale, per aver accolto la proposta e averla approvata con voto unanime.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mons. Silvio Cesare Bonicelli, nato a Bergamo il 31.3.1933 e ivi deceduto il 6.3.2009; laureato in giurisprudenza alla Cattolica di Milano e poi in Diritto, alla Pontificia Università Gregoriana, già Ufficiale degli Alpini, è stato uno dei personaggi più illustri della storia sanseverese del dopoguerra, accostandosi con rispetto e sensibilità alla comunità di San Severo, cercando di comprenderla per rivitalizzarla, ha incentrato la sua missione alla promozione di una cultura civica con l’istituzione dell’Epicentro Giovanile mediante l’organizzazione degli oratori.