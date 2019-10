L'antiusura cambia casa ma non pelle: nei locali di via Campanile prosegue la lotta della fondazione al fianco delle foggiani

La Fondazione antiusura 'Buon Samaritano' di Foggia prende casa in via Campanile. "Essere qui al fianco della Caritas ci consente di mettere in campo delle strategie-sinergie per supportare i cittadini e le classi più deboli e bisognose" ha detto il presidente l'ing. Pippo Cavaliere