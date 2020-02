UniFg, il nuovo anno accademico si apre con un focus sul femminicidio: "Cerimonia in memoria di Federica Ventura"

Femminicidio. Una vera e propria emergenza sociale (e culturale). Sarà questo il tema che caratterizzerà l'inaugurazione del prossimo anno accademico dell'Università di Foggia. Il rettore Pierpaolo Limone, infatti, ha deciso di introdurre l’inaugurazione a tema sociale. E l'ateneo dauno dedica l'importante evento alla memoria dell'ex studentessa Federica Ventura, assassinata dal proprio marito nel febbraio di due anni fa.

Per tutto il mandato, al centro della cerimonia più attesa, ci sarà un argomento di stretta attualità: l’evento simbolo dell’ateneo diventa riflessione collettiva. Si comincia il 10 marzo con un focus sul femminicidio alla presenza della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Quella in programma martedì 10 marzo, sarà la prima inaugurazione da rettore di Pierpaolo Limone. "E per l'occasione ho pensato di introdurre non una novità ma un nuovo metodo, una peculiarità che consenta a questo evento di empatizzare di più col territorio" argomenta Limone, al governo dell’Università di Foggia dallo scorso novembre.

Così, dalla prossima cerimonia e per tutta la durata del mandato rettorale, al centro dell’evento simbolo dell’ateneo ci sarà un tema sociale di stretta attualità, una riflessione che sarà condivisa con la cittadinanza e con i principali attori del territorio. "I tempi sono maturi per farlo – aggiunge il rettore – per proporci, come abbiamo fatto con la lotta alla mafia locale, come perno di un dibattito propositivo, aperto, ma sempre scientificamente valido. Con realismo e onestà dobbiamo ammettere che queste cerimonie, se non sono riempite di reali significati, diventano un momento istituzionale molto nobile ma fine a sé stesso".

"Dobbiamo smettere di occuparci di noi e assumere pienamente la nostra responsabilità sociale. Vorrei che i riflettori si spostassero dall’ateneo per inquadrare le persone più fragili, i temi sociali più scottanti, le questioni che meritano di essere discusse e che non trovano sufficiente spazio nel dibattito pubblico". Una specie d’investitura attraverso cui l’ateneo proverà a coinvolgere istituzioni, parti sociali, associazioni di categoria, tessuto produttivo e comparto formativo, nel duplice ruolo di proponente e moderatore dei dibattiti che saranno proposti.

"Ciascuno interverrà portando la sua esperienza – continua Limone – offrendo la sua testimonianza, strettamente connessa al tema che, di volta in volta, sceglieremo per l'inaugurazione dell'anno accademico". Il primo degli argomenti con cui l'Università di Foggia cercherà un confronto più consapevole con la realtà che la circonda, è l’escalation di crimini commessi in danno delle donne (madri, mogli, fidanzate o compagne, sorelle, amiche o semplici conoscenti): un drammaticofenomeno che in Italia sta diventando vero e proprio allarme sociale, a giudicare da casistica e dinamiche delle cronache degli ultimi dieci anni.

Il femminicidio ha presentato un conto salato anche all’Università di Foggia, giacché il 16 febbraio 2018, un’ex studentessa del dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione, è stata uccisa a Troia da suo marito. Alla memoria di Federica Ventura – 40enne, che da poco si era laureata in Scienze della formazione continua – sarà idealmente dedicata la cerimonia del 10 marzo, la cui ospite sarà la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese (che ha chiesto di intervenire sul tema). Come da tradizione, il rettore ha affidato la prolusione al più giovane ordinario in ordine di assunzione.Incentrata sulla violenza contro le donne e sulle ragioni socio-storiche che da episodica l'hanno trasformata in uncrimine seriale, a eseguire la prolusione sarà Gabriele Fattori (ordinario di Diritto ecclesiastico al dipartimento di Giurisprudenza).