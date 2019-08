VIDEO | Il sindaco si sposa, la sua promessa d'amore è doppia: per la moglie Annarita e la sua Monte Sant'Angelo

Il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo, convola a nozze. Il primo cittadino garganico ha sposato, lo scorso 4 agosto, la sua Annarita. Per il giorno del 'sì', D'Arienzo ha commosso tutti postando sul suo profilo Fb una dedica speciale. Ovvero, un video in cui tra le bellezze mozzafiato della sua cittadina scorrono poche ma profonde parole. Una promessa d'amore doppia, per la sua Anna rita e per la sua città. "Il mio è un amore vero, sincero, incondizionato. Come i nostri progetti, come l’intreccio dei nostri destini", scrive. "Tu, sempre meravigliosa, elegante, bella, sei la mia casa, ed è con te che ho deciso di costruire e condividere il mio futuro, il nostro futuro! Qui. Ora. Per sempre!" | Il VIDEO