Guasto al passaggio a livello: le precisazioni di Ferrovie del Gargano

Ferrovie del Gargano affida alla pagina Facebook la comunicazione ufficiale sul guasto a un impianto di protezione avvenuto ieri pomeriggio tra Apricena e San Nicandro Garganico.

"Video in rete che evidenzia il mancato funzionamento delle barriere e il corretto comportamento del personale di macchina che informato del guasto tramite gli impianti di sicurezza (conforme alla normativa europea di interoperabilità) ha condotto in sicurezza il treno.

La procedura consolidata in un esercizio ferroviaria prevede che in caso di guasto all’impianto di protezione di un PL ,il personale di condotta, in applicazione del regolamento ferroviario, rallenta il convoglio fino al raggiungimento di una velocità inferiore a dieci km/h e procede, in prossimità dell’intersezione stradale, con marcia a vista attivando, ripetute segnalazioni acustiche. Il treno impegnerà il passaggio a livello solo quando la circolazione stradale sarà ferma e la sagoma di libero transito risulterà sgombra. In Europa è consolidata l’applicazione della modalità del treno–tram. Un treno che circola in perfetta integrazione alla mobilità urbana e suburbana"