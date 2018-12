Al GrandApulia arriva “Snow Battle”: la battaglia di neve virtuale che conquista tutti

Il joystick è ormai obsoleto, per giocare adesso servono soltanto le mani capaci di funzionare come veri e propri controller. A consentirlo è la tecnologia leap motion sbarcata nel Villaggio di Natale del centro commerciale GrandApulia grazie a “SnowBattle”: un gioco che arriva direttamente dal Polo Nord e che farà divertire i più piccini fino al 6 gennaio.

Lanciando neve magica, come se la si avesse realmente in mano, i bambini devono difendere il Natale dal Grinch, il mostriciattolo verde che, come noto, detesta qualunque cosa abbia a che fare con questa festività. Per farlo si hanno a disposizione 90 secondi, un monitor e tutta l’energia dei tanti bambini che in questi giorni sono già stati conquistati dalla battaglia di neve più divertente di sempre.

“SnowBattle” è un gioco basato su tecnologia leap motion, un dispositivo di tracciamento del movimento delle mani, che permette di interagire con lo schermo senza toccarlo o avere un joystick tra le cinque dita. Si tratta di un gioco perfetto per i bimbi tra i tre e gli otto anni, che potranno divertirsi in modo semplice, non mediato, simulando il lancio di una palla di neve e diventando così i difensori del Natale.

Il progetto “SnowBattle” è stato sviluppato dalla divisione digital di Svicom, società di gestione del centro commerciale, appositamente per tutti i piccoli visitatori che visiteranno il coloratissimo ed innovativo Villaggio di Natale GrandApulia.