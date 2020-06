Concorso oss ai Riuniti di Foggia: pubblicata la graduatoria, anzi no. Problemi al sito: "Pagina non trovata"

Tanto tuonò che piovve, ma è un falso allarme, problemi tecnici. Che fatica. Prima una graduatoria, poi un'altra, ora dell'elenco della graduatoria di merito non vi è ancora traccia.

Dalle 23 di ieri sera il sito di Puglia Salute, che ospita anche il portale on line del Policlinico Riuniti di Foggia, sta dando i numeri. C'è chi ha segnalato di averla consultata, ma "era la stessa del 17 aprile".

Un qui pro quo che sta tenendo letteralmente incollati ai pc e agli smartphone gli aspiranti oss. "Ci spiegate cosa state combinando, ieri sera una graduatoria, ora un'altra. La gente sta cominciando a stancarsi, non si capisce veramente più niente" si legge tra i commenti sulla fan page dei Riuniti". Nemmeno il post, con il quale l'azienda-ospedaliera ha reso noto che sul portale del Policlinico Riuniti è stata pubblicata la graduatoria valida del concorso Oss approvata con determina n. 1962 del 17 giugno 2020, sembra aver ristabilito l'ordine.

Della graduatoria di merito per ora non c'è traccia. Forse "poiché il numero di accessi al portale è elevato, potrebbero verificarsi difficoltà nella visualizzazione della graduatoria quindi – comprendendo l’urgenza dei candidati – vi chiediamo possibilmente di scaglionare le visite per evitare un sovraccarico di accessi e scongiurare problemi tecnici".

Pagina non trovata. Il sito con le altre graduatorie, compresa la graduatoria di merito scomputata dalle riserve di Legge,