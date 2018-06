Volturara Appula festeggia Conte. Il sindaco annuncia: "Cittadinanza onoraria al Premier"

Volturara Appula non aveva mai smesso di sperare e di augurarsi che il “suo” Giuseppe Conte potesse, alla fine, spuntarla. “Ieri tutto il paese è stato per ore incollato alla televisione per seguire l'evolversi delle fasi politiche” fa sapere questa mattina un entusiasta Leonardo Russo, sindaco del piccolo centro dei Monti Dauni che ha dato i natali al neonominato premier. “Siamo felicissimi” aggiunge.

Domenica scorsa, prima che Conte rimettesse l'incarico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Russo aveva già convocato banda del paese e cittadini per un brindisi beneaugurale. “Che evidentemente ha sortito i gli effetti sperati se il nostro concittadino alla fine ce l'ha fatta ed oggi abbiamo un governo politico che, di sicuro, con Giuseppe Conte farà un buon cammino” gioisce ancora Russo che preannuncia una serie di iniziative a Volturara per festeggiare l'evento e per tributare a Conte il giusto omaggio. Tra queste, la cittadinanza onoraria al premier.

Nei prossimi giorni, dice Russo, verrà istituito un tavolo tecnico per organizzare la cosa. “Certo non subito ma, compatibilmente con gli impegni di premier, lo inviteremo a Volturara. Saremo felicissimi di accoglierlo tra noi”.

Quindi, il messaggio al presidente del consiglio: “Pensi ai piccoli comuni, specie quelli dei Monti Dauni che stanno vivendo uno spopolamento pauroso – l'appello-. Servono interventi che rivitalizzino queste realtà e non le facciano morire”. Ma Conte è premier e sicuramente dovrà occuparsi prima e principalmente di altre emergenze del Paese. Russo non condivide. “Sicuramente ma io credo che avrà un occhio di riguardo per noi. Sono certo che lo farà”.