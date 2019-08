Crisi di governo, Giovanni Muciaccia la spiega ai bambini con "un attacco d'arte"

L'ex conduttore foggiano della celebre trasmissione per ragazzi "Art Attack", armato di cartoncini, scatole di fiammiferi, e dell'immancabile colla vinilica ha illustrato le ultime vicende della politica nostrana: da un Salvini "rimasto in mutande" a un Di Maio "attaccato alla poltrona", passando per Zingaretti ex nemico e pronto ad allearsi con i Cinquestelle. E il video diventa virale