VIDEO | Tappa foggiana per Malagutti, lo psicologo che gira l'Italia a piedi: "Lo faccio per tre motivi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

58 tappe per un totale di 2300 chilometri, è questa la mission dello psicologo Giovanni Malagutti. Partito da Firenze il 7 aprile, percorrerà tutta l’Italia a piedi per sensibilizzare la popolazione su argomenti perorati dalla Fondazione onlus che porta il suo nome

La 'Camminata italiana', questo il nome dell’iniziativa patrocinata dal Rotary Club Mantova Postumia, arriverà in Sicilia per poi risalire fino a Mantova, toccando,appunto, 58 città. Lo abbiamo intervistato poco prima che ripartisse da Foggia per raggiungere San Giovanni Rotondo.