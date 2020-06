Il messaggio di civiltà dei giovani sanseveresi: installano fiori e piantine e ripuliscono le vie del centro storico: “La città deve ripartire”

Si è svolta ieri pomeriggio un’iniziativa promossa dal movimento San Severo Siamo Noi insieme ad una delegazione dei Giovani Democratici. I giovani sanseveresi hanno percorso diverse vie cittadine, installando fiori e piantine nelle aiuole già esistenti. Inoltre, hanno ripulito alcune vie del centro storico che versavano in condizioni precarie. “Abbiamo ancora una volta voluto dare l’esempio affinché cresca in tutti i sanseveresi quel senso civico e quel rispetto che forse ora è andato perduto”, afferma Francesco Mirando del movimento ‘San Severo Siamo Noi’.

“Nel nostro piccolo ancora una volta abbiamo voluto ridare lustro ad una zona importantissima della nostra città ma soprattutto abbiamo voluto lanciare un chiaro messaggio: San Severo può e deve ripartire! San Severo appartiene alla gente perbene e iniziative come la nostra ne sono la dimostrazione. Siamo fieri ed estremamente orgogliosi di batterci giorno dopo giorno per la nostra terra, per la nostra città e soprattutto per il nostro futuro. Perché il futuro della nostra terra appartiene a noi”.

“Ringraziamo i ragazzi dei Gd che anche oggi, senza nessuna bandiera ed appartenenza politica, hanno voluto condividere con noi questa giornata, questo impegno verso la nostra città. La civiltà, il senso civico ed il rispetto non hanno colori politici ma devono risorgere dentro di noi perché solo in questo modo potremo riappropriarci della nostra terra e del nostro futuro: San Severo ha bisogno dell’impegno di tutti noi, passo dopo passo, perché solo insieme potremo farcela”.