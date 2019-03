San Severo ricorda le sue vittime innocenti delle mafie: "Stella e Luisa il simbolo di una città che vuole vivere"

“In un giorno come questo – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – non posso non ricordare che la nostra San Severo piange due sue figlie cadute senza colpa per mano della violenza. Luisa Fantasia, moglie di un carabiniere che indagava su un traffico di droga è stata brutalmente assassinata in casa a Milano nel lontano 1975.

Stella Costa, ancora bambina è caduta vittima nel 2002 nel corso di una sparatoria improvvisa in via Milano per un colpo accidentale che la colpì mortalmente. San Severo le ricorda con immutato affetto, simbolo di una città che vuole solo ordine, vivibilità e sicurezza.

A Luisa e Stella negli anni scorsi le Amministrazioni Comunali hanno intitolato due strade cittadine, ma magari molti non sanno o non ricordano che sono cadute senza colpa, vittime innocenti, della violenza. La Civica Amministrazione di San Severo pubblicamente le ricorda oggi e dedica a Luisa Fantasia e Stella Costa questa giornata istituita nel 2017 con apposita legge”.