La solidarietà chiama, i foggiani rispondono "presente": oltre 28 tonnellate di alimenti raccolti per i poveri

Sabato 24 novembre si è svolta in tutta Italia la ventiduesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA), promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.

In Capitanata in 60 supermercati è stato possibile fare la spesa solidale; oltre 900 volontari hanno invitato a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 60 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 10.000 persone bisognose.

I foggiani hanno risposto, come sempre, in maniera positiva a questa giornata raccogliendo 28.737,50 kg, incrementando il risultato dell’anno precedente con un +1.366,50 kg.

“La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è stata una grande festa della solidarietà” afferma il Presidente del Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus Giuseppe Brescia.

“Sabato sono stati coinvolti numerosi volontari e associazioni, tra cui alcuni che si avvicinavano per la prima volta a questo piccolo grande gesto, e sono stati coinvolti tantissimi donatori, che si sono accostati a noi per donare un pacco di pasta, una bottiglia d’olio, una scatoletta di carne o di tonno con la voglia” sottolinea il Presidente Brescia “anche di conoscere ed entrare in contatto con la nostra realtà e comprendere come sia possibile aiutarci quotidianamante. Questo per noi è motivo di grande speranza”.

Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta Alimentare fino al 3 dicembre sarà attivo l’sms solidale al numero 45582 (Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali).

