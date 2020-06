Giorgione (Senso civico): “Nuove linee guida regionali importante passo avanti per stabilizzazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“La Giunta regionale, ha approvato le nuove linee guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle aziende e degli enti del sistema sanitario pugliese. È un passaggio fondamentale per permettere alle Asl di internalizzare più velocemente i lavoratori di Cup, servizi informatici, 118 e di altri servizi fondamentali”

“Dopo questo passaggio sarà inoltre possibile internalizzare anche i lavoratori dei settori:manutenzione del verde pubblico; trasporto da e per le strutture oncologiche, in modo da coinvolgere quanti più lavoratori possibile in questo percorso”, afferma Giorgione che rimarca un altro dato positivo: “Buone notizie anche per la platea storica dei precari: l’applicazione della clausola sociale consentirà la loro stabilizzazione. tutti i lavoratori internalizzati e stabilizzati, sarà applicato il contratto della sanità privata (Aiop), con indiscutibili vantaggi per i soggetti interessati che potranno beneficiare di significative maggiorazioni salariali”.

"La Regione Puglia ha scritto una bella pagina! Ora le Asl velocizzino le procedure!”, conclude il candidato al Consiglio regionale della Puglia per 'Senso Civico'.