Gattino di pochi giorni incastrato sotto un'auto: Giacche verdi lo liberano e lo ricongiungono alla mamma

È stato trovato a Vieste da un cittadino, impaurito e infreddolito, incastrato sotto una macchina in sosta, un piccolissimo micino che rischiava di essere schiacciato dal mezzo se questo si fosse avviato. Ma è stato tratto in salvo dalle 'Giacche verdi'.

Il cittadino, infatti, ha attivato la procedura segnalandolo alla polizia locale, grazie alla quale sono intervenute le Giacche Verdi per il recupero. "Ci si è resi conto subito che doveva trattarsi di un gattino smarrito nel tentativo di seguire la mamma", raccontano i volontari di LNC di Vieste.

"Pertanto dopo alcune ricerche in zona, lei è stata ritrovata ed il gattino ricongiunto. Quanto è accaduto ribadisce l'importanza di non spostare nè prelevare mai gli animali dal territorio, ma bisogna limitarsi a segnalarli alla polizia locale che con le associazioni competenti fa la valutazione del caso, decidendo cosi l'intervento più opportuno per gli animali".