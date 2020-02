Randagi a Castelluccio dei Sauri, ritrovati i due volpini andati dispersi: e i cani dell'Isola ecologica sono stati trasferiti

Ancora una volta si torna a parlare di Castelluccio dei Sauri a riguardo della gestione dei cani randagi. Infatti, una pattuglia di Accademia Kronos di Foggia guidata dal comandante Luigia Caracozzi si è recata nel Comune Dauno per accertarsi che il sindaco Antonio Del Priore avesse adempiuto agli impegni precedentemente presi: trovare una collocazione idonea ai cani ospitati in un’area dell'isola ecologica del Comune stesso.

Dei sette cani che alloggiavano nella struttura, cinque sono stati trasferiti in una ubicazione idonea, altri due raggiungeranno a breve gli altri dopo essere stati sterilizzati.

Per quanto riguarda invece i due cani (Gaia e Flipper) che erano stati dichiarati smarriti dopo essere stati reimmessi sul territorio dal sindaco, Gaia ha già trovato una famiglia, mentre Flipper, in attesa di adozione, è in stallo presso un privato.