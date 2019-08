Il maestro gelatiere Gabriele Saracino presenta 'Gel olio', il gelato all'olio evo di Peranzana

Oggi, 22 agosto 2019, Gabriele Saracino, cuore della gelateria artigianale "Sesto Senso" a Torremaggiore, presenterà il nuovo gelato all'olio extravergine d'oliva di Peranzana, con una nota aromatica di basilico e pinoli, forti antiossidanti e ricchi di elementi nutritivi.

"Gel olio", ispirato ai sapori antichi del paese, nasce da un connubio perfetto fra tradizione e ricerca, che, in collaborazione con l'azienda "Visconti, Storie di Terra", rende omaggio ad un olio estratto a freddo con ausilio di un sistema ad ultrasuoni che ne esalta, ancora di più, le proprietà salutari, nutrizionali ed organolettiche.

Riconosciuto come "Presidio Slow Food" dal 2017, l'olio di Peranzana "Visconti", in abbinamento alla professionalità, all'istinto ed all'ingegno del Mastro gelataio Gabriele Saracino, è stato il vincitore del migliore gelato all'olio, già due anni fa.

Ma la ricerca e l'originalità di Gabriele, non si sono fermate e, dopo mesi di sperimentazione, voglia di perdersi tra nuovi gusti e proprietà salutari, ha dato vita al "Gel olio": creazione geniale con l'aggiunta di grande passione, arte e follia. Già, perché il gelato è arte, per il nostro Gabriele, che reinventa sempre nuovi e raffinati gusti per i palati più esigenti.

Gallery