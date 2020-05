Sul Gargano motovedette della Guardia Costiera a sirene spiegate: la Capitaneria di Manfredonia omaggia i lavoratori del mare

In tutto il mondo le sirene delle navi attraccate nei porti suonano a mezzogiorno in punto per ricordare il contributo dei marittimi nella vita economica e sociale del pianeta. Anche la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha aderito all'iniziativa promossa dall'International Chamber of Shipping - Organizzazione Mondiale dello Shipping in occasione della Festa del Lavoro, accogliendo l'invito del Corpo nazionale delle Capitanerie. Alla stessa ora, sirene spiegate delle motovedette della Guardia Costiera in servizio, all'unisono con quelle delle unità mercantili anche nel porto di Manfredonia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“A tutti loro che trascorrono la propria vita lontano dagli affetti, in questi giorni così difficili, va il nostro pensiero, la nostra vicinanza". Con queste parole, il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha voluto esprimere la solidarietà di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera e agli equipaggi delle navi mercantili che, soprattutto in questo difficile periodo, sono costretti a lunghe permanenze a bordo".