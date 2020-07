Caffè pagato per chi raccoglie rifiuti e tiene pulite le spiagge. Così 'Gargano Plastic Free' fa rete sul territorio: "Basta una busta"

Raccogli rifiuti trovati in spiaggia e li smaltisci nei punti di raccolta? Caffè pagato. È la simpatica iniziativa ideata da Gargano Plastic Free (il movimento nato dal basso con l'obiettivo di ripulire il Gargano dalla plastica e sensibilizzare la comunità alla riduzione dei rifiuti) in collaborazione con diversi operatori turistici di tutto il Gargano, presso i quali sono stati allestiti dei punti di raccolta, per incentivare ulteriormente cittadini locali e turisti a dare il proprio piccolo contribuito alla pulizia delle spiagge.

L'iniziativa è già attiva dallo scorso 16 giugno. Aderire è semplice: basta armarsi di una busta e raccogliere i rifiuti trovati in spiaggia, da conferire in uno dei punti appartenenti alla rete Gargano Plastic Free. Una volta consegnato la busta, sarà possibile riscattare il caffè e testimoniare il gesto caricando una foto sui social, utilizzando l'hashtag #bastaunabusta e taggando la pagina di GarganoPlasticFree.