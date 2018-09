Giochi di luce e fiaccole a Monte Sacro per sostenere Faragola: ecco l'iniziativa di Gargano Natour

Gargano NaTour ritorna domenica 16 settembre, per la sua quarta stagione, con le sue escursioni alla ricerca della natura con la fotografia, e lo fa sostenendo l'iniziativa “Save Faragola - Illuminati ad arte” destinata a raccogliere fondi per restaurare la Villa romana di Faragola (Ascoli Satriano), colpita da un grave incendio un anno fa.



“Illuminati ad arte” è un progetto diffuso su tutto il territorio nazionale ideato da The Monuments People in collaborazione con il sito web iloveGuido, la Fondazione Apulia Felix onlus, e il gruppo Amici di #savefaragola. La quota d'iscrizione di 10 euro, infatti, contribuirà a una raccolta fondi per la fondazione Apulia Felix, ente deputato alla rigenerazione del sito archeologico di Faragola.

"Attraverso giochi di luci artificiali e tecniche fotografiche "daremo luce" al patrimonio culturale della nostra terra, troppo spesso dimenticato – afferma Domenico Antonacci – e per questo abbiamo voluto aderire a questo progetto di respiro nazionale per trasmettere un messaggio simbolico: “Le fiaccole e le lanterne simboleggiano la luce della conoscenza che ci rende Liberi” -.

Per questo speciale appuntamento i ragazzi di Gargano NaTour condurranno i camminatori lungo i sentieri di Monte Sacro nel territorio di Mattinata, monte alto 800 metri che custodisce un importante abbazia medievale dedicata alla SS.ma Trinità.



Il tutto avverrà dal crepuscolo alle prime ore della sera rendendo questa esperienza unica e suggestiva. Durante il cammino, guidati dal fotografo Giuseppe Bruno, ci si lascerà ispirare dalle visioni del luogo per dedicarsi a alcune sessioni fotografiche, alternando spiegazioni teoriche a dimostrazioni pratiche.

Per partecipare è obbligatorio essere equipaggiati di torce elettriche e batterie di ricambio e iscriversi sul sito iloveguido.it