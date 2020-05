Anche Landella va a tagliarsi i capelli, dai barbieri di fiducia Michele e Adolfo. Ai foggiani: "Aiutiamo i commercianti"

Questa mattina, alle ore 10 esatte, il sindaco di Foggia Franco Landella si è recato dai suoi storici barbieri di fiducia, Michele e Adolfo, in piazza Internati di Germania. Anche il primo cittadino del capoluogo dauno, con tanto di mascherina, si è piombato dal coiffeur.

Landella ne ha approfittato per augurare buon lavoro ai commercianti e fare loro gli auguri per la ripresa. Ai cittadini ha rivolto l'appello a spendere nella loro città "per aiutare tutti a ricominciare a vivere" (Fonte Agenzia Dire).