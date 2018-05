Luxuria quando aveva 20 anni e dopo un'aggressione: "Mi fece male l'indifferenza della gente"

Una ferita rimarginata che oggi mostra con orgoglio, cercando di aiutare le vittime di bullismo a non tacere davanti alla violenza subita. Vladimir Luxuria condivide su Instagram un momento molto doloroso della sua vita e lo fa attraverso una vecchia foto e il racconto di un episodio terribile: "Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora... li ho superati entrambi...