A Foggia c'è la 'Befana Tricolore': tanti giochi oggi ai bambini ricoverati in ospedale

Si è svolta per il terzo anno consecutivo la consegna dei doni in ospedale a Foggia da parte di Forza Nuova, in occasione della ricorrenza dell'Epifania. L'associazione Solidarietà Nazionale supportata dai militanti di Forza Nuova ha così effettuato una consegna di giocattoli sia al reparto di Pediatria che a quello di Chirurgia pediatrica.

"Un ringraziamento vogliamo farlo ai cittadini che hanno partecipato alle donazioni e al personale dei reparti che hanno mostrato una dolcezza ed una sensibilità fuori dal comune" dicono i militanti. Sia per loro che per i volontari di Solidarietà Nazionale "è stato un momento toccante il contatto umano con i bambini che, nonostante la sofferenza, per un momento hanno mostrato gioia e stupore per i doni che sono arrivati in reparto. L'intento è quello di proseguire con la Befana Tricolore anche nei prossimi anni".