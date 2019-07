In marcia per i bambini di Bibbiano: il Forum Giovani aderisce all'iniziativa dell'Associazione 'Ultimi'

“Esprimere vicinanza ai bambini che hanno subito le violenze a Bibbiano”. È questo il sentimento che ha mosso il Forum Giovani Foggia, presieduto da Pierluigi Zarra, ad aderire all’importante iniziativa che si terrà domenica 28 luglio a San Nicandro Garganico.

L’ Associazione nazionale per la Legalità “Ultimi” di don Aniello Manganiello, nella figura del dott. Pietro Paolo Mascione, vicepresidente nazionale, invita l’intera cittadinanza a scendere in Piazza IV Novembre alle ore 22.00 per un momento di raccoglimento e preghiera. L’iniziativa sarà preceduta da un segno: quello di indossare una maglietta bianca per testimoniare la vicinanza ai piccoli di Bibbiano e a tutti quei bambini ai quali viene negato il diritto all’infanzia. Bianca.

"Non sarò famoso come chi l'ha indossata, colorata, prima di me, ma ritengo che l'inerzia degli uomini giusti sia il vero male d'oggi. La mia maglietta è Bianca, bianca come il candore dei bambini. Bianca come la loro purezza, come la loro disarmante sincerità. Bianca come la facilità di essere sporcata, compromessa da chi è deputato a difenderla. Bianca per tutti quei bambini a cui è stata negata una naturale infanzia per decisioni prese da noi adulti. Né nera e né rossa. Ancora bianca per i bambini di Bibbiano, al loro candore"

. Il Forum dei Giovani è particolarmente sensibile a queste problematiche e invita tutti ad aderire a questa nobile iniziativa per dire un ‘No’ convinto a chi compie gesti efferati sui minori. A tal proposito, per porre in essere un’ampia condivisione dell’iniziativa e per permettere la partecipazione di chi sarà fisicamente impossibilitato a recarsi nel comune di San Nicandro Garganico, il Forum dei Giovani invita ad inviare, alla pagina Facebook ‘Forum Giovani Foggia’, delle proprie foto con la maglietta bianca che saranno pubblicate sui canali social ufficiali.