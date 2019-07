Quattro foggiani volano a New York (Onu): diventeranno 'climate shapers' con la FAO

Quattro foggiani voleranno a New York per la settimana dell'ONU sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Parteciperanno alla Summer School per diventare 'climate shapers' con la FAO e con l'ecosistema internazionale che si occupa di innovazione applicata al settore agroalimentare 'Future Food Institute'.

Si tratta di Mariarosaria Lombardi, docente dell'Università degli Studi di Foggia, l'artista Michela Muserra, il giovane innovatore e già vincitore di startup weekend Foggia 2016 Stefano Ruggiero e di Claudia Laricchia, attivista ambientale vincitrice del Premio Argos Hippium del nostro territorio.

La Summer School vedrà protagonisti i 4 foggiani di incontri con Google Food, Bloomberg, Green Bronx Machine - su cui si è impegnata anche Michelle Obama - Square Roots di Kimbal Musk - il fratello e socio di Elon Musk, inventore di Tesla e Space X, di Fashion Revolution, solo per citarne alcuni.

Il 12 luglio i rappresentanti della Capitanata saranno a palazzo di vetro, all'ONU, con 10 diversi Governi e l'Unione Europea, per sensibilizzare il Pianeta sulla necessità di istituire la prima giornata mondiale del food loss and waste, cioè dello spreco alimentare, grazie alla delegazione dall'Unione Europea all'ONU e al Future Food Institute.

La Summer School è realizzata dall'Istituto all'interno del programma "Future Food for Climate Change" coordinato da Claudia Laricchia, che è anche responsabile dell'accordo con FAO e direttore delle relazioni istituzionali dell'Istituto.