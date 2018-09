Verso la finale di 'Miss Italia' con Antonietta e Valentina: ecco le bellezze di Capitanata in gara

Bellezze foggiane in prima serata su La7. Sono le miss in lizza per 'Miss Italia 2018'. Due le reginette di bellezza che rappresenteranno la Capitanata: si tratta di Valentina Colecchia (Titolo regionale - Miss Sport Puglia 2018) e Antonietta Fragasso (titolo regionale - Miss Puglia 2018).

Valentina ha 21 anni ed è di Orta Nova. E' alta 1.75 mt e ha gli occhi e i capelli castani; appassionata di recitazione, coltiva il sogno di diventare un’attrice affermata. Sportiva, gioca a tennis e a calcio a livello amatoriale. Suona la chitarra. Sua coetanea è Antonietta, di Foggia. E' alta 1.77 mt, ha gli occhi verdi e i capelli castani; diplomata all’istituto tecnico amministrativo, è iscritta alla facoltà di Veterinaria. Pratica equitazione fin da quando era piccola, ama il bricolage e disegnare. Entrambe gareggeranno per la Pre Finale di Miss Italia (questa sera, ore 20.30, su La7, presenta Carolina Di Domenico). Domani, lunedì 17 settembre, ore 21,10, "La Finale". Conducono Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

