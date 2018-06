VIDEO | 15 Comuni e 3000 bambini con il 'ciclone' Santino Caravella. Il messaggio? "Vieni nella Daunia"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ultimo giorno di riprese, questa mattina, a Foggia, per il videoclip “Vieni nella Daunia”, di Santino Caravella, attore comico foggiano reduce dai successi di Made in Sud su Rai2. Foggia è uno dei 15 comuni che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, qui in Capitanata, e sarà la sigla di “Cittadino per un Giorno” una serie di mini-film le cui riprese inizieranno la prossima settimana. Nel complesso del progetto, Caravella ha coinvolto 15 Comuni di Capitanata e oltre 3000 bambini, che hanno "colorato" con balli e canti il video che verrà presentato ufficialmente il prossimo 30 giugno. IL VIDEO