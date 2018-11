“Fuori dal cassetto”, pronto il singolo di Stefano Cece: ecco il videoclip de ‘Le Mani’

E’ la suggestiva cornice del Teatro Giordano di Foggia la location principale del videoclip “Le mani”, il singolo tratto dall’album “Fuori dal Cassetto” del cantautore foggiano Stefano Cece. L’album, diffuso dall’etichetta discografica indipendente foggiana ‘Noteum’, è uno dei progetti finanziati da Puglia Sounds, nell’ambito del bando Puglia Record, programma di creazione e promozione di nuove produzioni discografiche che possano raccontare la Puglia attraverso la cultura in generale, e la musica in particolare.

Il videoclip del brano “Le mani” è stato girato prevalentemente all’interno del ‘Teatro Giordano’ di Foggia, in parte negli studi di registrazione ‘Noteum’. A realizzarlo è stato il videomaker Alberto Stragapede (ha curato progetti musicali per Ermal Meta, The Kolors e molti altri). A lui il compito di tradurre in immagini il brano che racconta ciò che resta dopo un litigio, un amore che finisce: è più facile vivere l'illusione di un rapporto o affrontarne il dolore? “Le mani - commenta Stefano Cece - vuole essere un ‘pugno nello stomaco’ al perbenismo, a quel ‘senso comune’ che a volte tanto senso non ha, alla comodità delle illusioni che noi stessi ci creiamo, sullo sfondo di una storia d’amore”. Ad impreziosire il tutto, è la coreografia creata da Giada Ordine, docente della storica scuola di danza foggiana ‘Tersicore’.

Per la realizzazione del videoclip si ringrazia il Comune di Foggia, nella persona dell’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani e lo staff del Teatro Giordano. Ancora, la ballerina Stefania Spadaccino, il batterista Francesco Mansolillo ed il bassista Davide Ricciardi per la loro partecipazione al video. Il bar ‘Crema e Cioccolato’ di Foggia per il supporto logistico. “Fuori dal cassetto”, è stato finanziato da Puglia Sounds nell’ambito del Patto per la Puglia (FSC 2014-2020 – Asse di Intervento IV Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla definizione della Programmazione Puglia Sounds Record 2018).

LINK AL VIDEOCLIP: https://www.youtube.com/watch? v=Viv9pHqPsI8