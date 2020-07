Degrado al Cep, interventi al campo San Paolo: tagliate le erbacce e raccolti i rifiuti

“Dopo la diretta insieme alla consigliera regionale Rosa Barone e la nostra netta presa di posizione sulla condizione del campo San Paolo al Cep, oggi la cooperativa Foggia Più Verde ha finalmente tagliato l’erba dal rettangolo di gioco, che per mesi è stato ricettacolo di germi per tutto il quartiere a forte pericolo di incendio". Ad annunciarlo è il consigliere comunale e capogruppi del Movimento Cinquestelle al Comune di Foggia Giuseppe Fatigato, che insieme alla Barone, aveva segnalato nei giorni scorsi lo stato di profondo degrado in cui versava la zona.

"Resta solo qualche ingombrante, che, ci è stato assicurato, sarà rimosso nei prossimi giorni dall'Amiu Puglia. Ringrazio l’assessore all’Ambiente del Comune di Foggia Matteo De Martino, sempre disponibile al confronto e al lavoro e ringrazio anche il collega consigliere Dario Iacovangelo per la sua collaborazione. Quando si tratta della città e dei suoi beni comuni non ci sono colori politici, occorre lavorare tutti insieme per garantire sicurezza e vivibilità alla nostra comunità. Resto in attesa di capire - conclude Fatigato - se l’amministrazione Landella voglia dare seguito al discorso sul project financing per il Campo San Paolo o se intende invece avviare un nuovo percorso per valorizzare lo spazio, che, mai come in questo periodo pandemico, è utile ai ragazzi per il loro tempo libero e per attuare al meglio il distanziamento sociale”.