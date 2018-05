Scuole in piazza per la Siria, gli alunni del IX Circolo Manzoni rispondono "Presente!"

I piccoli alunni del IX Circolo "Alessandro Manzoni" di Foggia hanno risposto "Presente!" alla manifestazione nazionale "Scuole in piazza per la pace in Siria", una manifestazione libera e spontanea secondo la quale ogni scuola può organizzare autonomamente, o in rete, una dimostrazione pubblica nella propria città o nel territorio per richiamare l'attenzione della collettività sul drammatico destino del popolo siriano. I grembiuli blu hanno sfilato per le strade del Rione Martucci ponendosi al fianco del popolo siriano devastato e martoriato da oltre sette anni di guerra, e scuotere le coscienze sul dramma di una catastrofe che vede tantissimi bambini e civili vittime innocenti di un conflitto che non può essere ignorato.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Foggia usa la nostra Partner App gratuita !