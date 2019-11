Attualità Zona Industriale / Via Cerignola

Lavori in corso per il ponte di via Cerignola: la riapertura rinviata a mercoledì prossimo

In programma la realizzazione della segnaletica orizzontale, per la quale è necessario lasciar riposare l'asfalto per 1-2 giorni per garantire la perfetta posa in opera della vernice