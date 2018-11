Donna sexy 'addenta' la pizza: "Pronti a soddisfare ogni desiderio!", pubblicità fa discutere Foggia

Una donna in abiti succinti e sguardo ammiccante che addenta un ‘triangolo’ pizza. L’immagine - già discutibile di per sé per l’inutile, fuori luogo e offensiva sovraesposizione di ‘grazie’ (ancora ‘specchietto per le allodole’ per consumatori?) - viene completata da uno slogan che confeziona la ‘perfetta’ pubblicità sessista.

“Sempre pronti a soddisfare ogni vostro desiderio”, recita la pubblicità di una nota pizzeria di Foggia, che in queste ore viene condivisa sui social, dividendo gli utenti in due categorie: indifferenti e indignati. Tutto ciò a pochi giorni dalla Giornata contro la violenza sulle donne, che cade il 25 novembre di ogni anno, che poggia sui capisaldi della cultura, parità e rispetto di genere.

Tutto ciò mentre si continua a strumentalizzare il corpo femminile per pubblicizzare un prodotto di consumo (in questo caso la pizza, qualche giorno fa a Milano un lubrificante per auto e via discorrendo) sfruttando allusioni sessuali. “Nel bene o nel male purché se ne parli” è un criterio diventato consuetudine nel settore. Ma in questo caso, la pubblicità (che reca la firma di una grafica donna) vira al negativo. “Sempre pronti a soddisfare ogni vostro desiderio”, recita lo sloga. Il desiderio di molte è che tale immagine venga cancellata.