Protesta a oltranza degli operatori del 118: "Internalizzazione subito". Sit-in permanente fino alla delibera

Proseguirà a oltranza la protesta pacifica dei volontari e dei dipendenti delle 18 postazioni del 118 gestite dalle associazioni, "fino alla delibera", fanno sapere gli operatori che anche oggi hanno inscenato un sit-in davanti alla sede della Asl di Foggia, per chiedere l'internalizzazione immediata. Nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale, in divisa e con le mascherine, per il secondo giorno consecutivo, hanno manifestato in via Protano.

"Internalizzare subito il 118" è l'appello scritto a caratteri cubitali sullo striscione che hanno affisso ai cancelli della cittadella dell'economia (che ospita gli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale). Il 30 giugno scade la proroga della convezione con le associazioni di volontariato stipulata dall'Asl di Foggia. "Chiediamo - ripetono gli operatori - la delibera per il passaggio in Sanitaservice". Ogni giorno si riuniranno in presidio - annunciano - fino a quando non arriverà la deliberazione del direttore generale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery