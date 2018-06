Abbattuti 14 pini dove sorgerà un 'Giardino per Foggia": Morese: "Tutelata l'incolumità dei foggiani"

"L’abbattimento dei 14 pini nella piazzetta tra viale Ofanto e viale Michelangelo è stata una scelta obbligata, dettata dalla necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini. Non c’è stato quindi alcun abbattimento selvaggio ed immotivato". Così Francesco Morese, assessore all'Ambiente del Comune di Foggia, interviene nella polemica esplosa all'indomani dell'abbattimento di una intera area verde in città.

La relazione è stilata dal fitopatologo Michele Fede (Agridea) ed ha rilevato “uno sviluppo non adeguato” delle piante ed “uno scarso ancoraggio al suolo dei 14 alberi, con rischio di inciampo per le persone nell’area sottostante per il notevole sollevamento della pavimentazione dovuto alle radici con funzioni statiche poco espanse ma molto sollecitate in occasione degli eventi meteorici”. Sulla base di questa valutazione di carattere tecnico, il fitopatologo ha prescritto “l’abbattimento il prima possibile dei 14 pini domestici”."

"Si tratta, dunque - sostiene Morese-, di un intervento necessario e finalizzato a preservare l’incolumità dei cittadini, fondato su motivazioni accertate sul piano scientifico, attraverso una relazione tecnica commissionata per approfondire un’attività di monitoraggio sulle piante già svolta in precedenza dall’amministrazione comunale".

La relazione stilata dalla Commissione esaminatrice per la sponsorizzazione delle aree verdi comunali, datata 11 dicembre 2017, aveva già rilevato, all’esito di una valutazione visiva, i rischi determinati alla sconnessione della pavimentazione provocata dai fusti inclinati con chiome asimmetriche e sbilanciate delle piante, con radici con funzioni statiche e di grosse dimensioni, consigliandone un parziale abbattimento. Valutandone l'abbattimento. Ma non per tutti, in verità. Almeno 5 quelli che potevano essere "recuperati".

Ma nel gennaio del 2018, com’è noto, la Giunta comunale ha accolto la proposta di riqualificazione dell’area presentata da un soggetto privato (Siem spa), con l’obiettivo di realizzare lì una sorta di "giardino", con pareti, panchine, pavimentazione, portali e altro verde pubblico. Un modo per "sottrarre la zona, a costo zero per l’Amministrazione, al degrado in cui versa attualmente" continua Morese.E il Comune, "proprio per avere un quadro aggiornato e definitivo della situazione, ha richiesto un approfondimento con verifica di carattere strumentale (realizzata cioè attraverso specifica strumentazione, a partire dall’utilizzo del tomografo) affidandolo ad una società tra le migliori, all’avanguardia sul piano dei mezzi tecnici". Agridea, appunto. E però, dalla verifica statica, come detto, è emersa "l’urgente necessità dell’abbattimento di tutti i 14 pini e non solo del numero indicato dalla Commissione esaminatrice". Tutti. "Come da progetto" malignano in molti. Immediato l'ordine di servizio a Foggia più verde di Ugo Fragassi. L'intera area è stata velocemente rasa al suolo. Anche perchè, filtra, si rischiava di perdere la disponibilità di Siem spa.

Questa, insomma, la cronologia degli eventi. Ma l'area, continua l'assessore, "sarà finalmente bonificata senza essere privata di piante e di patrimonio verde". Se così è, dovranno cominciare a tremare tutti i pini posti lungo l'arteria stradale, che versano in condizioni similari.