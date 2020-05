"Nonostante il virus avrò un bellissimo ricordo di voi". Piccolo guerriero scrive agli operatori sanitari: "Siete bravissimi"

"Cari infermieri, dottori, oss e caposala, quasi non trovo le parole per esprimere la mia gratitudine verso tutti voi che con tanta pazienza, professionalità e affetto vi siete presi cura di me e della mia famiglia. E come se non bastasse mi avete anche omaggiato di splendidi regali, su tutti il pallone della mia squadra del cuore Juventus".

Con queste parole Salvatore, piccolo paziente Covid di appena 9 anni, ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia, ringrazia gli operatori sanitari ai quali dedica una letterina. "Siete bravissime persone di cui avrò sempre un bellissimo ricordo nonostante il virus - conclude il piccolo guerriero, con un pensiero alla sua squadra del cuore - Forza Juventus".