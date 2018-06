Cambio alla guida del Lions Club e del Leo Club “Foggia U. Giordano”: arrivano Nicastro e Morrica

Una serata ricca di emozioni, quella dello scorso 9 giugno, durante la quale si sono svolte la XV Charter Night del Lions Club Foggia “Umberto Giordano” e la VI Charter Night del Leo Club Foggia “Umberto Giordano”. Nell’elegante cornice di Villa Demetra, a Cerignola, i presidenti uscenti, Vincenzo Nuzzi per il Lions Club e Dalila Campanile per il Leo Club, hanno passato il testimone per l’Anno Sociale 2018/19 ai Presidenti Eletti, Vincenzo Nicastro per il Lions Club e Nicole Morrica per il Leo Club.

Dopo un Anno Sociale ricco di service, collaborazioni e lodevoli iniziative, apprezzate e riconosciute anche a livello Distrettuale, Nicole Morrica, residente a San Severo ma ben integrata nel tessuto sociale Foggiano grazie agli studi che sta svolgendo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia, ha rilevato questo prestigioso ed oneroso incarico, forte della consapevolezza e dell’esperienza raggiunte nei passati anni sociali, durante i quali ha avuto il privilegio e l’onore di ricoprire gli incarichi di tesoriere e segretario.

Il tavolo del suggestivo Passaggio delle Consegne è stato arricchito dalla presenza di Officers Lions quali il Governatore del Distretto Lions 108 Ab Francesco Antico, il Governatore Eletto del Distretto Lions 108 Ab per l’Anno Sociale 2018/19 Pasquale Di Ciommo e il Presidente della Circoscrizione A Francesco Auciello. Numerosa è stata la partecipazione dei soci Lions e Leo che hanno voluto unirsi ai nuovi Direttivi per festeggiare l’inizio dell’Anno Sociale, con l’augurio e la speranza che possa essere pieno di iniziative e progetti per la comunità come quello appena volto al termine.