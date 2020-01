Foggia omaggia Ludovico Vaccaro: "Premio dedicato ai miei colleghi. Vogliamo liberare questo territorio dalla cappa della criminalità"

"Mi sento come un allenatore che riceve premio da destinare a tutta la squadra. Questo premio lo dedico a tutto l'ufficio, ai collaboratori che lavorano con me. Tutti ci impegniamo perché vogliamo liberare questo territorio dalla cappa e dall'oppressione della criminalità, perché possa sviluppare le numerose risorse che ha", è stato il commento del Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro, che nella serata di ieri ha ricevuto il premio Città di Foggia, in occasione del consueto concerto di Capodanno, organizzato dall'Associazione Daunia Classica.

La legalità - ha aggiunto Vaccaro - non si ristabilisce solo con la repressione, ma poiché devo ristabilire legalità, sono consapevole la criminalità si combatte creando occupazione, sviluppo, opportunità, da qui il mio appello all'economica e allo sviluppo economico del territorio".