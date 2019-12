Il volto di San Giovanni Bosco veglia sul Rione Candelaro: "Dove ci sono i giovani lui c'è" 

È stata ufficialmente inaugurato il murale raffigurante il volto di San Giovanni Bosco, in via Lucera, nel cuore del Rione Candelaro: l'opera, realizzata dall'artista internazionale Jorit, è stato inaugurato nel gorno in cui si celebra il 178esimo anniversario del primo oratorio pensato dal fondatore della congregazione dei Salesiani.

Don Bosco in questo quartiere si sente a casa, perché è popolato dai giovani e dove ci sono i giovani lui c'è. I giovani sono il presente, da coltivare, da accogliere, da aiutare a crescere. L'impegno dei salesiani è quello di far emergere la bellezza che ogni giovane ha in sé", ha dichiarato Don Angelo Santorsola, ispettore Salesiani IME.