Un acquisto per i bambini meno fortunati: “il regalo sospeso” di Confcommercio e Civ

Confcommercio Foggia e i CIV Centro storico, CIV Giannone, CIV Il grande centro e isola pedonale, CIV via Matteotti, CIV via Vittime Civili promuovono per le prossime festività l’iniziativa “Il regalo sospeso”. Acquisti un dono e ne lasci un altro per i bambini più svantaggiati.

Come funziona? Sono stati selezionati dei negozi sulle principali via dello shopping foggiano all’interno dei quali è stato collocato un sacco in juta, come quello di Babbo Natale, sarà così possibile riporre e far custodire il proprio regalo sospeso. Si potrà anche lasciare un regalo acquistato in un altro negozio. L’iniziativa durerà fino al 5 gennaio e tutti i regali raccolti verranno poi donati alla Caritas diocesana Foggia-Bovino.

L’elenco dei negozi

CIV Centro storico: Sottovento (piazza Cattedrale, 7), Bar Ice (Via Duomo 16), Bar 2000 (Piazza F. De Sanctis, 12); CIV Giannone: Farmacia Moderna (c.so Giannone 24), Samson Baby (c.so Giannone, 113), Profumo di donna (c.so Giannone 81), Farmacia Telesforo (c.so Giannone 23); CIV Il grande centro e isola pedonale: Prenatal (c.so Vittorio Emanuele II,77), Angolo Rosa (c.so Vittorio Emanuela II, 8), Pullege (c.so Cairoli, 53), Cioccia per i bimbi (via D. Alighieri, 10); CIV via Matteotti: Tessilbianco (via Matteotti, 80), Sir Baby (via Matteotti, 63), libreria Rio Bo (via Matteotti, 74), Parafarmacia Pedone (via Matteotti, 76); CIV via Vittime Civili: Enoteca Nuvola (via P. Fuiani, 15), Frisby giocheria (c.so Garibaldi 94), King Market (via Vittime Civili, 77).