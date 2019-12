Calzature nuove per i senzatetto: arriva 'La Scarpa sospesa', la solidarietà made in Foggia. "Un sogno che vorremmo avverare"

"In Via Montegrappa 59 c'è Closcià, che ci guarda da alcuni giorni e che ricorda alla città - ma ormai all'Italia intera - che migliaia di persone nel nostro Paese vivono per strada. Alessandro Tricarico, autore di Closcià, ha voluto fortemente che alla denuncia corrispondesse una mobilitazione per aiutare concretamente i senza dimora della nostra città. Per questo, a Via Montegrappa 55, grazie alla collaborazione di De Pascale Calzature, nasce La Scarpa sospesa". Inizia così la comunicazione de 'I Fratelli della Stazione' che, in questa vigilia dell'anno nuovo, lanciano un nuova iniziativa di solidarietà.

Cos'è la scarpa sospesa? "E' un esperimento - dicono- , per vedere quanto siamo realmente disposti a uscire dai social per restituire dignità ai tanti "Antonio" che vivono per strada. La scarpa sospesa funziona in questo modo: da De Pascale Calzature in Via Montegrappa 55 a Foggia, si può lasciare un'offerta, a fronte di una ricevuta di donazione intestata alla nostra associazione. L'offerta potrà essere pari al costo di un paio di scarpe, ma anche inferiore. Con il ricavato complessivo delle offerte, acquisteremo da De Pascale delle scarpe nuove per gli ospiti del dormitorio della Parrocchia di Sant'Alfonso. Perchè un paio di scarpe nuove, per chi vive per strada, è un piccolo grande sogno, che vorremmo avverare" concludono.