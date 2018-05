Si mette in moto il camper dei diritti: attivato il servizio mobile di assistenza sanitaria, legale e sindacale agli stranieri

Ha preso il via ‘Diritti in Movimento’, lo Sportello mobile promosso dalla FAI CISL di Foggia, dall’Associazione Solidaunia e dall’Associazione Anolf-Foggia. Il camper è attivo tutti giorni e, durante i suoi spostamenti, sosterà negli insediamenti di stranieri, lavoratori e non, del territorio dauno, in particolare nelle vicinanze del capoluogo, presso Rignano Garganico e nei terreni limitrofi a Cerignola. In pratica nei campi dove è numerosa la presenza di lavoratori stranieri, soprattutto stagionali, in parte anche irregolari. ‘Diritti in Movimento’ offre assistenza medica, legale e sindacale e fornisce ai lavoratori stranieri: informazioni sui diritti e sui doveri del lavoratore, assistenza sanitaria e medica con visite di medicina generale, consulenza legale, servizi di mediazione linguistico-culturale, informazioni sui corsi d’italiano, formazione professionale, informazione previdenziale e fiscale ed orientamento ai servizi del territorio.

E’ attivo, inoltre, un numero di telefono: 351 0507266. “Il nostro obiettivo è tentare di fornire una sorta di prima assistenza attraverso l’apporto dei nostri collaboratori e grazie all’intervento fondamentale dei volontari di Solidaunia ed Anolf - afferma Lorenzo Di Varsavia, Segretario Generale della FAI CISl di Foggia - Sappiamo che moltissimi lavoratori, sia regolari che irregolari, vive in condizioni igieniche e sanitarie inaccettabili e che la maggior parte di loro non ha nessuno che possa guidarli nelle pratiche di assistenza legale e di regolamentazione della loro permanenza sul territorio.

Parliamo, in particolare, di tantissimi stranieri impiegati in agricoltura. Credo - continua Di Varsavia - che ‘Diritti in Movimento’ possa rappresentare un presidio di frontiera per avviare un processo di assistenza e monitoraggio attendibile, offrendo un supporto logistico ed operativo doveroso verso uomini e donne che fuggono da realtà di vita inaccettabili e si vedono costretti ad una sopravvivenza al limite del possibile, eludendo i basilari principi di convivenza cristiana e di integrazione sociale”.

“Questa iniziativa, oltre ad offrire un supporto importantissimo per chi è in difficoltà, si inserisce appieno nel percorso avviato da anni dalla CISL contro il lavoro sommerso e la illegalità - sottolinea Emilio Di Conza, Segretario Generale della CISL di Foggia - Purtroppo non sono pochi coloro che vivono situazioni lavorative al limite dello schiavismo, anche per colpa di aziende che prestano il fianco a gente senza scrupoli che sfruttano e alimentano il caporalato. Offrire un supporto contro il disagio significa garantire i diritti fondamentali di lavoratori stranieri ed avviare i giusti percorsi di inserimento sul territorio”. Il camper di ‘Diritti in Movimento’ è attivo, anche, per l’assistenza nel disbrigo delle pratiche e relativo invio telematico (come il rilascio o il innovo del permesso o della carta di soggiorno, per ricongiungimento familiare, la coesione familiare, le istanze da inoltrare per i richiedenti Asilo, le iscrizione all’anagrafe ed i certificati di residenza, per le domande di disoccupazione e le dichiarazione dei redditi) ed è possibile contattare le sedi locali della CISL di Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Orta Nova, San Severo e Trinitapoli.