Curioso ritrovamento a Foggia: soccorsa la piccola Pina, la tenera volpe che pensa di essere un cucciolo di cane

Pina è una volpe ma si comporta come se fosse un cucciolo di cane. Il curioso ritrovamento è avvenuto ieri sera in via Lucera a Foggia. La piccola, ora affidata alle amorevoli cure dell'associazione Guerrieri con la Coda, è al momento sotto osservazione da parte di un veterinario e di un comportamentalista, che acclareranno, rispettivamente, le condizioni di salute della cucciola (che è stata rinvenuta in stato di denutrizione) e le ragioni per le quali la piccola volpe si comporta come fosse un animale domestico.

La "volpe bambina" manifesta affezione nei confronti delle persone, ricercando e gradendo le coccole ed il contatto, divertendosi con la pallina ed apprezzando il cibo per i cuccioli di gatto. Secondo Anna Rita Melfitani, presidente dell'associazione di protezione animali che ha prontamente provveduto a contattare i Carabinieri forestali, sarebbe un "comportamento che denota come la piccola volpe sia stata tolta da mano umana alla mamma ed abbia vissuto sino al ritrovamento a contatto con l'essere umano".