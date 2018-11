Una modellatura da campioni: il barbiere dei calciatori Antonio Cardone è primo al campionato Nazionale

Ancora un successo per un talento nostrano, quello di Antonio Cardone, di professione barbiere. Cardone si è infatti aggiudicato il primo posto nella categoria 'modellatura barba' al campionato Nazionale dei Barbieri, svoltosi lunedì scorso a Napoli.

Ha solo trent'anni, ma Cardone svolge questa professione da quando ne aveva 13. Oggi è titolare di una barberia tradizionale in via Giocomo Matteotti, frequentata anche da volti noti dello sport locale, come i calciatori del Foggia calcio Mazzeo, Tonucci, Martinelli, Carraro, Busellato e Chiaretti.

Per lui si tratta del primo riconoscimento a livello nazionale.