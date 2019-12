"Tre settimane fa è successo a mia figlia". L'avv. Miranda sulle manovre di disostruzione: "Possono salvare la vita"

"Un'eccellente dimostrazione sulle manovre di disostruzione tenuta dagli istruttori certificati IRC del centro di formazione di Capitanata". Così Luigi Miranda descrive la serata organizzata dall'associazione Qualità della Vita in collaborazione con il Kiwanis Club Federico II di Foggia: "Da padre so quanto sia fondamentale conoscere le manovre di disostruzione, solo tre settimane fa mia moglie l’ha praticata a nostra figlia per una caramella ingerita. È per questo che tali tecniche vanno diffuse il più possibile”.

Per il presidente dell'associazione "un’ottima preparazione su come agire è indispensabile per evitare la morte o conseguenziali danni anossici. In Italia, ogni anno, circa 450 bambini vengono colpiti da ostruzione delle vie aeree, 30 dei quali va incontro a morte per complicanze o perché non sono state eseguite le giuste manovre di disostruzione"

"Il dottor Del Vecchio - spiega l'avvocato di Foggia - ha mostrato a tutti, mamme, papà e tantissimi nonni presenti, come salvare la vita ad un bambino o una bambina che abbia ingerito qualcosa incautamente con delle precise e specifiche manovre salva vita. È stata data la possibilità alle tante persone intervenute in sala di provare praticamente le manovre sui manichini. La manovra è essenziale perché fa guadagnare tempo utile e prezioso prima dell’arrivo del 118"

E conclude: "Anch’io con molta emozione - perché ho ripercorsi gli istanti familiari vissuti con nostra figlia tre settimane fa - ho effettuato la tecnica sul manichino insieme agli studenti universitari e i moltissimi nonni, il vero baluardo delle nostre famiglie".